"Забыла, сколько ей лет?": Мадонна засветила пушистое интимное место на пикантном фото

Мадонна покрасовалась в нижнем белье / Instagram

Легендарная американская певица, королева поп-музыки Мадонна, которая 16 августа отметила свой юбилей – 60 лет, шокировала поклонников фото в нижнем белье.

На своей странице в Instagram в Insta-сториз знаменитость поделилась откровенным селфи: в зеркале певица позирует в кружевном нижнем белье. На первый взгляд, создается ощущение, что тело Мадонны покрыто сосудистой сеткой. Однако дело в необычном "дымном" зеркале.

Подписчики знаменитости отметили, что она для своих лет выглядит прекрасно, однако также обратили внимание на интимную зону звезды – белое белье просвечивается, и бросается в глаза пушистость пикантного места Мадонны.

Мадонна показала фигуру без фотошопа / https://www.instagram.com/madonna/?hl=ru

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