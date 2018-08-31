"Татуировка отлично выглядит". Одесская Барби в купальнике покрасовалась в опасной позе

Валерия Лукьянова в купальнике покрасовалась в опасной позе / instagram.com/valeria_lukyanova21

Украинка Валерия Лукьянова — ее называют одесской Барби, выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в купальнике в опасной позе на фоне океана.

Снимок наша соотечественница опубликовала на своей странице в Instagram, но не уточнила, где именно он был сделан.

Украинка позировала, сидя на периле балкона с поднятыми вверх руками. Фото за 10 часов собрало почти 12 тысяч лайков.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Я думаю, что ваша татуировка отлично выглядит", — отметил wild_billy_jr. "Королева", — написал gabriell.filipe. "Медуза", — поделился мнением vkgallardo.

Валерия Лукьянова в купальнике покрасовалась в опасной позе / instagram.com/valeria_lukyanova21

Ранее Валерия Лукьянова выложила в соцсети фотографию, на которой запечатлена в нижнем белье, на ее лице были нарисованы веснушки. Сексуальный снимок был сделан в столице Мексики Мехико, посмотреть его можно здесь.