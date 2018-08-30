Придет ли Алла Пугачева на похороны Кобзона - СМИ

Пугачева, по слухам, враждовала с Кобзоном / Скриншот видео с youtube.com

Среди всех тех известных личностей, которые 2 сентября соберутся провожать известного певца Иосифа Кобзона в последний путь, больше всего вопросов вызывает присутствие на похоронах Аллы Пугачевой.

Такие вопросы всплывают на фоне многочисленных слухов о неприязни между двумя звездами - так, Кобзон очень нелицеприятно отозвался о Пугачевой в своей автобиографической книге, напоминают Дни.ру.

Впрочем, Пугачева вернула "должок" - так, она вычеркнула Кобзона из состава участников ежегодного фестиваля "Песня года", и он впервые за 24 года не принял в нем участие.

"Между двумя звездами была холодная война – они не здоровались при встрече и даже порой обменивались бранными словами", - утверждают журналисты. Впрочем, они же отмечают, что возможно, все не так уж и плохо. Например, хотя Пугачевой не было на 70-летии певца, она прибыла на 75-летие Кобзона, да не одна, а вместе с Максимом Галкиным и Филиппом Киркоровым. А на праздничном банкете произнесла короткий тост:

"Желаю вам 100 лет жизни. Ваша семья совершенно чудесная, очаровательная, и вы всегда будете являться для всех поколений эталоном артиста, человека, семьянина и, конечно же, мужчины. Я, конечно, на этот только вечер, позволю себе попытаться сделать для вас что-то приятное".

"После этого конфликт между певцами был исчерпан. Так что вполне вероятно, что Примадонна придет проститься с человеком, который так много для нее сделал", - считают журналисты.

Певец, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер в возрасте 80 лет в четверг, 30 августа. В 2004 году у него было обнаружено онкологическое заболевание, ему сделали первую операцию.