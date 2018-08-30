Лорак побаловала своих поклонников фотоснимком без юбки

Лорак временами пропадает с "горизонта" - ее подкосила измена мужа / instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак, которая после измены своего мужа Мурата Налчаджиоглу временно, к тревоге своих поклонников, "исчезла" из социальных сетей, сегодня подала о себе весточку.

Так, на своей странице в Instagram она опубликовала сториз, где на ней лишь сетчатые колготки и платье-"дождик". На кадрах можно разглядеть подтянутые ноги певицы.

Лорак в "дождике" / Ани Лорак/Инстаграм

Ранее СМИ писали, что мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Позже журналисты узнали имя "подруги" предпринимателя.