"Диор-крошка": plus-size модель Эшли Грэм взволновала фанатов снимками в нижнем белье

Эшли Грэм любит радовать своих фолловеров такими фото.
Известная модная супермодель plus-size Эшли Грэм, в который раз готовясь к реалити-шоу "American Beauty Star", продемонстрировала серию волнующих фотографий из закулисья, где позирует в одном белье от французского бренда Dior.
Фотографии 30-летняя американская модель опубликовала в своем аккаунте Instagram.
На них она позирует в стильном белье от известной фирмы, которое отлично подчеркивает пышные формы модели.
"Dior-крошка", – лаконично подписала свои фото Эшли. Кроме белья можно увидеть, что стилисты уже сделали ей прическу, которая была на последних минутах приготовлений, а также сделали Грэм сияющий макияж.
Напомним, ранее Грэм поклонники заподозрили в беременности, однако она ответила подписчикам шуткой.