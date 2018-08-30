"Диор-крошка": plus-size модель Эшли Грэм взволновала фанатов снимками в нижнем белье

Эшли Грэм периодически постит в своем аккаунте ну очень горячие фото / Фото: Instagram

Известная модная супермодель plus-size Эшли Грэм, в который раз готовясь к реалити-шоу "American Beauty Star", продемонстрировала серию волнующих фотографий из закулисья, где позирует в одном белье от французского бренда Dior.

Фотографии 30-летняя американская модель опубликовала в своем аккаунте Instagram.

На них она позирует в стильном белье от известной фирмы, которое отлично подчеркивает пышные формы модели.

"Dior-крошка", – лаконично подписала свои фото Эшли. Кроме белья можно увидеть, что стилисты уже сделали ей прическу, которая была на последних минутах приготовлений, а также сделали Грэм сияющий макияж.

Напомним, ранее Грэм поклонники заподозрили в беременности, однако она ответила подписчикам шуткой.