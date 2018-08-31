"Какая аппетитная жопа": Анна Седокова показала соблазнительные формы в бикини

31 августа 2018, 15:56

Знаменитость отправилась на отдых, и решила похвастаться фигурой в купальнике.

Анна Седокова
Анна Седокова показала аппетитные формы / instagram.com/annasedokova

Известная украинская певица, экс-участница "Виа Гры" Анна Седокова отправилась на отдых в Турцию, и балует подписчиков пикантными фото.

Знаменитость на своей странице в Instagram поделилась снимком, на котором позирует в номере у воды, демонстрируя фигуру в купальнике.

Подписчики засыпали Седокову комплиментами, отметив, что как для мамы троих детей. Она выглядит идеально.

"Богиня, мама своих деток, и просто красивая девочка", "Какая аппетитная жопа, а сиськи вообще атас", "Какая ты сладкая", "Фигура супер! Женщина - мечта", - расхваливали фанаты.

Из моего любимого #мотивационного . Вышла я по утру загорать, как вы видели в моих сториз ? и все замечательно: красивый бассейн, книжечка, ещё никого , тишина . Устроилась на лежачок и понимаю, что для счастья мне не хватает латте ☕️. Вот прям кофе сейчас решило бы ситуацию и принесло глобальное мне счастье, но кафе закрыто. В ресторан не пойду в купальнике и далеко. Начала страдать. Сразу не таким мне прекрасным и утро показалось. Лежу печальная. Книгу отложила и тут до меня доходит - ведь у меня на вилле своя кофе машина. Стоит себе, ждёт меня, готова к использованию, а я, дурочка, страдаю лежу и жду, когда кто-то там откроется, что-то принесёт и дополнит мой гармоничный мир собою ??‍♀️ . Мораль проста. Все, что нужно для счастья, у нас уже есть. Вот прямо сейчас. Просто нужно поднять свою попу и сделать пару шагов. А ещё, хорошо оглянуться по сторонам. Ведь смотря в даль, мы порою не замечаем красоту настоящего момента ❤️ P.S. Пожалуйста, если кого-то не устраивает мое отношение к жизни, фотографии или тело, просто давайте прощаться. Я попробую пережить боль расставания с вашим ?. Я только что заблокировала человек 30 , у меня времени много сейчас свободного. Не планирую останавливаться. Пишите свои гадости у себя на страницах и себя жить поучите, может этого жизнь ваша ярче покажется и интереснее. Ну сколько же уже можно ??‍♀️

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Ранее Анна Седокова похвасталась пышным бюстом.

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Анна Седокова
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