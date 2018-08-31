"Какая аппетитная жопа": Анна Седокова показала соблазнительные формы в бикини

Анна Седокова показала аппетитные формы / instagram.com/annasedokova

Известная украинская певица, экс-участница "Виа Гры" Анна Седокова отправилась на отдых в Турцию, и балует подписчиков пикантными фото.

Знаменитость на своей странице в Instagram поделилась снимком, на котором позирует в номере у воды, демонстрируя фигуру в купальнике.

Подписчики засыпали Седокову комплиментами, отметив, что как для мамы троих детей. Она выглядит идеально.

"Богиня, мама своих деток, и просто красивая девочка", "Какая аппетитная жопа, а сиськи вообще атас", "Какая ты сладкая", "Фигура супер! Женщина - мечта", - расхваливали фанаты.

Ранее Анна Седокова похвасталась пышным бюстом.