Жена Позитива из "Время и Стекло" похвасталась идеальными формами в бикини

Знаменитость покрасовалась в купальнике.
Супруга солиста группы "Время и Стекло" Позитива Анна Андрийчук-Завгородняя поделилась горячим снимком.
На своей странице в Instagram горячая брюнетка опубликовала фото с отдыха – она запечатлена в купальнике сидя к камере, демонстрируя идеальные формы.
"Это было потрясающее лето, но как же сильно хочется осени. Самое любимое время года", - подписала кадр жена Позитива.
Подписчики Андрийчук-Завгородней восхитились ее формами.
"Фото класс!", "Какая секси", "Вау, тебе этот купальник очень идет", "Ты шикарная! Обожаю тебя!", - расхваливали подписчики.
Ранее жена Позитива из "Время и Стекло" засветила аппетитные ягодицы в горячей фотосессии.