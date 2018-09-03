Жена Позитива из "Время и Стекло" похвасталась идеальными формами в бикини

Анна Андрийчук-Завгородняя, жена Позитива / instagram.com/annchuk

Супруга солиста группы "Время и Стекло" Позитива Анна Андрийчук-Завгородняя поделилась горячим снимком.

На своей странице в Instagram горячая брюнетка опубликовала фото с отдыха – она запечатлена в купальнике сидя к камере, демонстрируя идеальные формы.

"Это было потрясающее лето, но как же сильно хочется осени. Самое любимое время года", - подписала кадр жена Позитива.

Подписчики Андрийчук-Завгородней восхитились ее формами.

"Фото класс!", "Какая секси", "Вау, тебе этот купальник очень идет", "Ты шикарная! Обожаю тебя!", - расхваливали подписчики.

Ранее жена Позитива из "Время и Стекло" засветила аппетитные ягодицы в горячей фотосессии.