Британская "Ким Кардашьян" ошеломила поклонников пикантным фото внушительного бюста

Деми Роуз похвасталась глубоким декольте / instagram.com/demirosemawby

Известная британская модель Деми Роуз взбудоражила воображение фанатов новым откровенным снимком.

На фото, которое девушка выложила на своей странице в Instagram, модель запечатлена в очень откровенном топе. Тонкие бретели, которые опускаются до пупка Роуз, акцентируют внимание подписчиков на ее бюсте, и позволяют рассмотреть выдающуюся грудь модели.

Снимок набрал более 300 тысяч лайков и сотни комментариев с комплиментами.

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