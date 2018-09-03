Британская "Ким Кардашьян" ошеломила поклонников пикантным фото внушительного бюста

Деми Роуз не стесняется своих пышных форм.
Известная британская модель Деми Роуз взбудоражила воображение фанатов новым откровенным снимком.
На фото, которое девушка выложила на своей странице в Instagram, модель запечатлена в очень откровенном топе. Тонкие бретели, которые опускаются до пупка Роуз, акцентируют внимание подписчиков на ее бюсте, и позволяют рассмотреть выдающуюся грудь модели.
Снимок набрал более 300 тысяч лайков и сотни комментариев с комплиментами.
Ранее Деми Роуз взволновала любителей клубнички.