"Оля, ты пиписька". Полякова покрасовалась в соблазнительной позе в кабриолете

Оля Полякова сфотографировалась в соблазнительной позе в кабриолете / instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица Оля Полякова позировала в приподнятом платье на верхушке сидения кабриолета на фоне воды.

Снимок в соблазнительной позе артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за 20 часов он собрал более 56 тысяч лайков.

"Вот и лето прошло..., словно и не бывало", — подписала фото исполнительница.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Оля, ты пиписька. На белорусском это значит — ты красивая", — написала marinaleivman.

"Всем бы женщинам такие ноги, и мир стал бы идеален!", — считает ____kos____. "Самые стройные и красивые ножки!!!", — поделился мнением igoryny79.

Оля Полякова сфотографировалась в соблазнительной позе в кабриолете / instagram.com/polyakovamusic

Ранее Оля Полякова в соцсети опубликовала фотоколлаж, на котором сравнила себя и свою 13-летнюю дочь Машу. Некоторые подписчики написали, что девочка "толстая". Позже певица гневно отреагировала на критику.