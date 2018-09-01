"Самая горячая Минни всех времен": американская модель позировала в образе диснеевского персонажа

Алексис Рен позировала в купальнике в воде / instagram.com/alexisren

Известная американская бикини-модель Алексис Рен выложила в Сеть фотографии, на которых запечатлена в топике с глубоким декольте и в ушках диснеевского персонажа — Минни Маус.

Соблазнительные снимки были сделаны в токийском Диснейленде, говорится на странице девушки в Instagram.

"Спорим, вы никогда не видели похожее фото раньше, ха-ха-ха", — подписала снимки манекенщица.

Фото собрали сотни тысяч лайков, их по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Самая горячая Минни Маус всех времен", — написал shozwmcintosh. "Так красива", — похвалил davidgravy. "Люблю твой топ!", — поделилась мнением sarameyerr_.

Ранее сообщалось, что Алексис Рен снялась в пикантной фотосессии для журнала Sports Illustrated, сьемки проходили на Арубе — острове в Карибском море. Модель сменила несколько купальников, на некоторых фото она позирует полуобнаженной.