"Горячо": американская модель позировала на пляже топлес, опубликовано фото

Снимок манекенщицы в соцсети собрал сотни тысяч лайков.
Известная американская модель Эмили Ратаковски выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена на пляже топлес.
Соблазнительный снимок манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram, за день он собрал более 900 тысяч лайков.
Девушка позировала, лежа на песке на фоне воды, в кадр попала часть ее груди.
Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Горячо", — считает monicasexy_04. "Покажи сиськи, пожалуйста", — написала gornikkatja. "Люблю это фото", — отметил ellickbotha97.
Ранее Эмили Ратаковски поделилась в соцсети пикантными снимками с пляжа — модель позировала в сексапильном купальнике с леопардовым принтом, который еле удерживал ее прелести.