"Купи мозги и трусы": в Сети оценили новое фото голого Панина

Алексей Панин / plitkar.com.ua

Скандальный российский актер Алексей Панин опубликовал новое фото в стиле ню.

Панин позировал без одежды на отдыхе в Крыму: актер обнажился на нудистском пляже в Симеизе.

"Жизнь прекрасна! Всем добра, любви и счастья!" - подписал Панин свое новое фото в Instagram.

Отметим, что пользователи неоднозначно оценили новое голое фото Панина:

"Фото называется я всех вертел на *ую?", "Демографию только портишь ты и такие как ты", "Открой сбор купи себе мозги и трусы", "Мне кажется что в связи с тем, что ты стал не востребованным актером, на этой почве, ты пытаешься дать о себе знать таким абсурдным способом", говорится в комментариях под фото.

Напомним, ранее сообщалось, что Панин устроил дебош на борту самолёта Симферополь — Москва.