Девушка дня Instagram: фитнес-блогер с аппетитными формами Анастасия Миронова

Анастасия Миронова https://www.instagram.com/mironovanastasiia
Анастасия Миронова https://www.instagram.com/mironovanastasiia
Анастасия Миронова https://www.instagram.com/mironovanastasiia
Анастасия Миронова https://www.instagram.com/mironovanastasiia
Анастасия Миронова https://www.instagram.com/mironovanastasiia
Анастасия Миронова https://www.instagram.com/mironovanastasiia
Анастасия Миронова https://www.instagram.com/mironovanastasiia
Анастасия Миронова https://www.instagram.com/mironovanastasiia
Анастасия Миронова https://www.instagram.com/mironovanastasiia
Анастасия Миронова https://www.instagram.com/mironovanastasiia
Анастасия Миронова https://www.instagram.com/mironovanastasiia
Анастасия Миронова https://www.instagram.com/mironovanastasiia
Анастасия Миронова https://www.instagram.com/mironovanastasiia
Анастасия Миронова https://www.instagram.com/mironovanastasiia
Анастасия Миронова https://www.instagram.com/mironovanastasiia
Анастасия Миронова https://www.instagram.com/mironovanastasiia
Анастасия Миронова https://www.instagram.com/mironovanastasiia
Анастасия Миронова https://www.instagram.com/mironovanastasiia
Анастасия Миронова https://www.instagram.com/mironovanastasiia
Анастасия Миронова https://www.instagram.com/mironovanastasiia
Анастасия Миронова — популярный фитнес-блогер, тренер, основатель фитнес-студии в Санкт-Петербурге. Девушка мотивирует подписчиков вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.
Миронова создала свою линию одежды Iron by Mironova – спортивная и повседневная одежда.