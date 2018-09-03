"Попа как у Ким": Настя Каменских похвасталась оголенными ягодицами

3 сентября 2018, 12:51

Певица сравнила свою пятую точку с попой Кардашьян.

Настя Каменских
Настя Каменских похвасталась аппетитными ягодицами / instagram.com/kamenskux

Украинская поп-исполнительница  Настя Каменских, ныне выступающая под псевдонимом NK, засветила аппетитную попу.

На своей странице в Instagram в Insta-сториз артистка поделилась жарким селфи из ванной – на нем Каменских запечатлена без макияжа в белой футболке и белых стрингах, которые оголили пышные формы певицы.

Снимок артистка нескромно сопроводила хештегом "попа как у Ким".

Настя Каменских
Настя Каменских засветила ягодицы / https://www.instagram.com/kamenskux/?hl=ru

Ранее необычный наряд Насти Каменских вызвал жаркую реакцию подписчиков.

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Настя Каменских
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