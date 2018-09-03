"Попа как у Ким": Настя Каменских похвасталась оголенными ягодицами

Певица сравнила свою пятую точку с попой Кардашьян.
Украинская поп-исполнительница Настя Каменских, ныне выступающая под псевдонимом NK, засветила аппетитную попу.
На своей странице в Instagram в Insta-сториз артистка поделилась жарким селфи из ванной – на нем Каменских запечатлена без макияжа в белой футболке и белых стрингах, которые оголили пышные формы певицы.
Снимок артистка нескромно сопроводила хештегом "попа как у Ким".
Ранее необычный наряд Насти Каменских вызвал жаркую реакцию подписчиков.