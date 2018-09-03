Кино на двоих: Алан Бадоев и Tayanna снялись в пикантной фотосессии для украинского глянца

Украинская певица Tayanna, настоящее имя которой Татьяна Решетняк, и стали известный режиссер Алан Бадоев стали героми нового сентябрьского номера мужского журнала XXL.

Артисты украсили обложку издания, и снялись в пикантной фотосессии – Tayanna позировала в разных нарядах: в боди с леопардовым принтом, стильном платье с узором.ю и пиджаке на голое тело. Кроме того, знаменитости дали откровенное интервью журналу XXL.

В этом номере Бадоев стал приглашенным главным редактором, и провел с Tayanna нескромный разговор – на вопросы о сексуальности, эротических запахах, о главном мужчине в ее жизни и не боится ли она стареть, певица отвечала откровенно.

"Старение придумали люди, которые боятся морщин. Но красота не уходит. Если есть тот самый внутренний храм, о котором мы с тобой, Алан, говорим, то каждая твоя морщина, каждое изменение твоей формы органично и невероятно привлекательно", - рассказала Tayanna.

В заметках редактора режиссер рассказал о своем самом безумном поступке, почему любит бывать в одиночестве, а также о самом знаменательном моменте в его жизни.

"Безусловно, это рождение моего ребенка, моей дочери Лолиты. Это самое большое открытие для меня, потому что тогда я был очень молод и, возможно, не готов к этому событию, но сердцем очень ждал его", - отметил Бадоев.

Ранее Tayanna идеальными формами в купальнике с глубоким вырезом.