Супермодель Белла Хадид "засветила" обнаженные прелести: опубликованы фото

21-летняя девушка снялась для британского популярного глянцевого журнала.
Известная супермодель из США Белла Хадид приняла участие в новой модной фотосессии, организованной британский глянцевым журналом Pop Magazine.
21-летняя девушка позировала с обнаженной грудью и примеряла на себя наряды из новых коллекций брендов премиум-класса, сообщает портал Showdream.
К слову, руководили съемками фотограф Шарлотта Уэльс и стилист Стиви Дэнс.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Белла Хадид снялась в откровенной фотосессии от Vogue, а также порадовала фанатов обнаженным снимком в головном уборе.