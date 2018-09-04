Вика из "НеАнгелов" показала изящную фигуру в обтягивающем платье

Виктория Смеюха показала стройную фигуру / instagram.com/vikanablack

Одна из участниц украинской группы "НеАнгелы" певица Виктория Смеюха поделилась с подписчиками снимком стильного наряда.

На фото, которым певица поделилась на своей странице в Instagram, она позирует в эффектном платье, которое обтягивает фигуру певицы, демонстрируя все ее прелести и изгибы.

Подписчикам пришелся по вкусу образ, и они засыпали Смеюху комплиментами.

"Сногсшибательная Виктория!", "Ты чудо, детка!", "Зачем прятать такую божественную красоту", "Прекрасна как всегда, ох эти глаза", - писали юзеры.

Ранее Вика из "НеАнгелов" в опасной позе покрасовалась на качелях.