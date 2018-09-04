"Не вяжется ребенок и голый зад игриво оттопыренный": Анну Седокову разнесли за вульгарное фото с сыном

Анна Седокова шокировала подписчиков фото с сыном / instagram.com/annasedokova

Украинская поп-певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокованарвалась на критику из-за фото с сыном Гектором

На своей странице в Instagram она выложила фото с отдыха в Лос-Анджелесе, она на пляже лежит вместе с ребенком, при этом оттопыривая попу, и демонстрируя обнаженную попу в стрингах.

"4 утра в LA и сон ушел. Есть хочется очень, приличный ресторан откроется через часа три и я сейчас так же голодна, как мой сын, который все время пытается меня съесть. Какое фото лучше? 1-2-3? Мое 3 любимое", подписала фото Седокова, сопроводив хештегами "мама это булочка", "мама пироженка", "мамаарбузик".

Однако подписчики жестко раскритиковали певицу за фото, отметив, что снимок получился чересчур откровенным из-за демонстрации ягодиц певицей.

"Здесь вы непосредственно можете увидеть откуда детишки появляются на белый свет", "Ну и ракурс! Я подумала, это фото с какого-то порнушного аккаунта", "Я не ханжа, но как-то не вяжется ребенок и голый зад игриво оттопыренный... Не было бы ребенка, все норм", "Мерзковато смотреть на Анину жопу, когда рядом ребенок барахтается. Совсем чеканулась баба", - возмущались юзеры.

Ранее Анна Седокова показала соблазнительные формы в бикини.