Сестры-близняшки. Вера Брежнева показала фото с дочерью

Вера Брежнева покорила подписчиков фото с дочкой / instagram.com/ververa

Известная украинская певица Вера Брежнева показала семейное фото с дочерью – 17-летней Соней.

На своей странице в Instagram знаменитость похвасталась снимком с повзрослевшей дочкой – обе красавицы имеют светлый цвет волос, они позировали в коротких шортах, обьемных кроссовках и светлых топах.

Подписчики отметили, что Брежнева выглядит моложе своих лет, и ее можно принять за старшую сестру ее дочери.

"Вы как сестры-близняшки", "Как две сестры", " Красотки, вы так похожи, как сестрички", " Такая взрослая дочь стала", - оставляли комплименты подписчики.

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