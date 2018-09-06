Ирина Шейк в прозрачном боди засветила грудь

Знаменитая модель продефилировала по подиуму в откровенном наряде.
Известная 32-летняя модель Ирина Шейк стала изюминкой модного показа бренда белья Intimissimi, который прошел в итальянской Вероне.
На фан-странице сексапильной модели в Instagram выложены фото, на которых Шейк идет по подиуму в откровенном наряде – прозрачном боди в горошек, который не скрывал ее прелестей.
Подписчики страницы смогли рассмотреть грудь модели, и обратить внимание на ее соски.
Ранее Ирина Шейк показала обнаженную грудь к рекламе купальников: обнародовано видео.