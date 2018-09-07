"Ммм, с голой попкой": полуобнаженная Глюкоза удивила фанатов фото в необычной позе

Глюкоза похвасталась фигурой / instagram.com/chistyakova_ionova

Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) последним фото разделила подписчиков на два лагеря, и вызвала бурные обсуждения.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, на нем она позирует в дверном проеме комнаты в стойке на руках. На ней надета облегающая белая блузка и стринги того же цвета. Артистка похвасталась подтянутой фигурой, и упругими ягодицами.

Однако мнение подписчиков разделилось: одни расхвалили певицу за стройные формы, и раскованность, другие е напомнили Наталье, что она мама, и ей стоит выкладывать снимки скромнее.

"Зачем так оголяться?? Вы же не стриптизерша, вы прекрасная певица!", "Гибкость тела, грация и пластика!", "Ужас. Мама двоих девочек, я понимаю конечно, что человек из шоу-бизнеса, но все же...", "Надо было б уже с раздвинутыми ногами без трусов... Чего уж там мелочиться", "Ммм, с голой попкой", "Молодец....тело супер красивое!", "А вот и трусы. Волочкова номер два", - писали юзеры.

Ранее Глюкозу обвинили в плагиате.