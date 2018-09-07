"Такой секс на фото!": украинская телеведущая взволновала поклонников фото в купальнике

Валерия Крук похвасталась идеальной фигурой.
Телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук поделилась с поклонниками фото из отдыха в Черногории.
На своей странице в Instagram она выставила снимки, на которых позирует в купальнике с высокими вырезами на бедрах, которые оголяют упругие ягодицы знаменитости, предоставляя возможность подписчикам рассмотреть фигуру Крук во всей красе.
Подписчики оставили десятки комплиментов Валерии, отметив, что на ней любой купальник сидит безупречно.
"Лер, на это можно смотреть вечно!", "Совершенство красоты", "Красотка!", "Потрясающая фигура!", "Такой секс на фото!", - расхваливали подписчики.
Мои Дорогие Подписчицы, очень нужен Ваш совет, я прислушаюсь к мнению каждой из Вас. Начав производство Купальников, столкнулась с дилеммой, то по одному нюансу, то по другому. ⠀ Естественно, все мы, выбирая одежду, аксессуары или обувь, стараемся следовать трендам ( ну или придерживаться старой, доброй классики?) что уж говорить, если ты эту одежду шьёшь сам. ⠀ В тренде купальники открытые, с высокими вырезами на бёдрах, либо с высокой посадкой, купальники очень сексуальные. И это конечно же мне очень очень близко. Я отказалась от пуш ап и различного рода чашечек, косточек. А также я люблю стринги. ⠀ И мы с моим партнером по бизнесу предположили, что такого рода купальники будут востребованы только в размере S и М! Ошиблись! Жёстко!? Размер L расходится на "ура", ( уже много отшили под заказ) ⠀ Далее: push up! Многие все же хотят с ним и интересуются о его наличии! ⠀ Вот теперь к Вам вопросы: ⠀ ✅Push-up - за или против? ⠀ ✅Стринги - да или нет? ⠀ ✅Высокие вырезы на бёдрах - "+" или "-"? ⠀ Помогайте!!!?❤️ ⠀ Делаем выбор? Либо шьём в двух вариантах одинаковую модель, если это возможно? ⠀ Кто что предпочитает? Напишите пожалуйста! Прочту каждый коммент и отвечу на вопросы! Благодарю заранее!??
Ранее Валерия Крук похвасталась фигурой в пикантном купальнике.