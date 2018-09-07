"Такой секс на фото!": украинская телеведущая взволновала поклонников фото в купальнике

Валерия Крук похвасталась фигурой в купальнике / instagram.com/valeriyakruk

Телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук поделилась с поклонниками фото из отдыха в Черногории.

На своей странице в Instagram она выставила снимки, на которых позирует в купальнике с высокими вырезами на бедрах, которые оголяют упругие ягодицы знаменитости, предоставляя возможность подписчикам рассмотреть фигуру Крук во всей красе.

Подписчики оставили десятки комплиментов Валерии, отметив, что на ней любой купальник сидит безупречно.

"Лер, на это можно смотреть вечно!", "Совершенство красоты", "Красотка!", "Потрясающая фигура!", "Такой секс на фото!", - расхваливали подписчики.

Ранее Валерия Крук похвасталась фигурой в пикантном купальнике.