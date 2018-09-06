Российский актер оскандалился на похоронах Кобзона

6 сентября 2018, 22:37

Негодование вызвала фотография, которую актер разместил в своем Instagram.

То самое фото, которое вызвало неприятие у фолловеров Панина
То самое фото, которое вызвало неприятие у фолловеров Панина / Алексей Панин/Инстаграмм

Известный своими эпатажными выходками российский актер Алексей Панин угодил в очередной скандал - на этот раз негодование вызвала фотография, на которой актер прикладывается лбом ко лбу покойного Кобзона.

"Вот и все…", — лаконично подписал он свое фото. Снимок актер разместил в своем Instagram.

Подписчики актера возмутились, сочтя такой снимок неуместным.

"Это кощунство", "Мороз по коже", "Алексей, тебе не кажется, что это перебор?", "Я терпел голые фото, скандальные выходки, собаку эту, и еще много чего. Но здесь определенно достигнут предел", - возмутились пользователи.

После этого актер решил оправдаться и добавил еще несколько слов в подписи к фото. По словам Панина, его целью были не хайп и не пиар.

"Для особо тронувшихся умом, хочу добавить! Для меня Инстаграм,в отличие от вас, это не лайки, не хайп и не пиар! Это просто отображение моей жизни! Отображение моих эмоций и чувств в данную секунду! Но боюсь что с вашим скудоумием, вам этого не понять. Всем добра!", - написал актер.

Читайте такжеПрощались Путин, Медведев и Пугачева. В Москве похоронили КобзонаРоссийские СМИ отмечают, что за последние дни это уже не первый пост Алексея Панина, посвященный Иосифу Кобзону. После кончины певца актер уже несколько раз вспоминал исполнителя, которого перед этим открыто послал на три буквы.

Напомним, Кобзон умер на 81-м году жизни, он двое суток пролежал в коме, его жизнедеятельность поддерживали аппараты – он был подключен к искусственной вентиляции легких. Из комы исполнитель так и не вышел.

Ранее стало известно, что с Иосифом Кобзоном прощались дважды: СМИ узнали, как прошло тайное прощание с мэтром в стиле "Крестного отца".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в спецтеме:Смерть Иосифа Кобзона: подробности
похороны Кобзон Иосиф Кобзон Алексей Панин скандал с Паниным
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
22:56
Умер голливудский актер Берт Рейнольдс
22:37
Российский актер оскандалился на похоронах Кобзона
22:28
Россия объявила, что закрывает небо
21:38
"Тут настоящий ад": жители Армянска рассказали о ситуации в городе Фото
21:30
СМИ выяснили, что избирательный штаб Гриценко возглавит Балога
20:57
Порошенко поручил Гройсману подготовить срочную эвакуацию детей из Крыма
20:27
В Крыму из-за химических выбросов приостановили работу два КПВВ
20:07
Стали известны цены на последние айфоны-2018: iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XC Фото
19:55
СНБО утвердил параметры оборонного бюджета на 2019 год
19:30
На Волыни во время урока умерла первоклассница
19:02
ФРГ, Франция, США и Канада обвинили Путина в отравлении Скрипалей Видео
18:59
В России рубль обвалился до рекордных значений
18:44
"Погорели словно от ожогов": жители Херсонщины пожаловались, что зараза из Крыма добралась и до них Видео
18:39
Томос необратим, но Кремль оказывает мощное сопротивление - АП
17:59
Обвал моста в Генуе: в списке подозреваемых - не менее 20 человек
17:42
"А Притулу зачем раздела?": Леся Никитюк рассмешила фанатов забавным фото
17:39
"Виноват Путин": Британия рассказала о доказательствах по делу Скрипалей, которые представит в Совбезе ООН Видео
17:37
Депутаты отменили мораторий на экспорт леса-кругляка
17:31
В Киеве произошел пожар около супермаркета "Эпицентр" на Окружной Видео
17:11
"Какая тоненькая и стройная": Анастасия Волочкова вызвала восхищение новым фото
17:07
Названа дата всемирных перебоев с доступом ко всем сайтам в Интернете
17:06
Воевавший на стороне "ДНР" россиянин "под запись" рассказал о мародерстве, расстрелах безоружных и конфликтах Видео
16:31
В НБУ прозрачно намекнули на повышение цен на газ для населения уже в этом году
16:30
Порошенко позвал нардепов от "БПП" неформально встретиться в ресторане
16:27
Стала известна причина смерти солистки The Cranberries Долорес ОʼРиордан
16:11
Три удара ножом в область сердца: стали известны подробности нападения на геев в центре Киева Фото Видео
15:34
В Раде хотят сохранить современное рабство, обрекая людей на бедность мнение
15:27
Ярмоленко попал в топ худших новичков английского чемпионата
15:11
Менеджер Сердючки обьяснил, почему артист выступил в России Видео
15:02
Украина вышла в лидеры списка самых больных наций
14:47
Четыре причины, почему гривна будет падать мнение
14:41
В Украине начали монетизировать субсидии на газ и свет: условия получения
14:26
"Бог покарает тебя": болезнь Кобзона связали с проклятием его первой жены
14:23
"Думали, мы друг друга пере**ашим". Вдова Захарченко "покрасовалась" перед камерами и пригрозила местью Видео
14:10
Нина Русланова срочно госпитализирована
14:00
Чат із екс-міністром освіти і науки України Сергієм Квітом
13:56
Трампа заставили рассмотреть вопрос об освобождении Сенцова Видео
13:54
С глубоким декольте и в масле: Надя Дорофеева покрасовалась фигурой в купальнике
13:30
Кто останется в Украине через 10 лет? мнение
13:20
"Слава Украине". В Раде большинство проголосовало за новое воинское приветствие для ВСУ
13:04
Урон от автокефалии Путин не сможет починить танками - Bloomberg
12:41
Чехия - Украина: анонс матча Лиги Наций, где смотреть, котировки букмекеров
12:38
"Обман зрения, или беременна?": Тина Кароль заинтриговала фанатов фото с рукой на животе
12:32
Крушение самого дорогого вертолета в Украине: стали известны подробности авиакатастрофы на Трухановом острове Фото Видео
12:12
Новые потери ВСУ и обстрелы жилых домов: что известно об очередном обострении на Донбассе Видео
12:11
Новый имидж, поцелуи и розы: Олег Винник представил новое lyric-видео Видео
12:08
Супрун прокомментировала миф о полезности кактусов возле компьютеров
12:06
В Киеве из-за стройки может вспыхнуть дипломатический скандал - СМИ
11:46
Netflix выпустил тизер сезона "Карточного домика" без Кевина Спейси Видео
11:45
Порошенко закосил под Хрущева мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять