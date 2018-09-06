Российский актер оскандалился на похоронах Кобзона

То самое фото, которое вызвало неприятие у фолловеров Панина / Алексей Панин/Инстаграмм

Известный своими эпатажными выходками российский актер Алексей Панин угодил в очередной скандал - на этот раз негодование вызвала фотография, на которой актер прикладывается лбом ко лбу покойного Кобзона.

"Вот и все…", — лаконично подписал он свое фото. Снимок актер разместил в своем Instagram.

Подписчики актера возмутились, сочтя такой снимок неуместным.

"Это кощунство", "Мороз по коже", "Алексей, тебе не кажется, что это перебор?", "Я терпел голые фото, скандальные выходки, собаку эту, и еще много чего. Но здесь определенно достигнут предел", - возмутились пользователи.

После этого актер решил оправдаться и добавил еще несколько слов в подписи к фото. По словам Панина, его целью были не хайп и не пиар.

"Для особо тронувшихся умом, хочу добавить! Для меня Инстаграм,в отличие от вас, это не лайки, не хайп и не пиар! Это просто отображение моей жизни! Отображение моих эмоций и чувств в данную секунду! Но боюсь что с вашим скудоумием, вам этого не понять. Всем добра!", - написал актер.

Читайте такжеПрощались Путин, Медведев и Пугачева. В Москве похоронили КобзонаРоссийские СМИ отмечают, что за последние дни это уже не первый пост Алексея Панина, посвященный Иосифу Кобзону. После кончины певца актер уже несколько раз вспоминал исполнителя, которого перед этим открыто послал на три буквы.

Напомним, Кобзон умер на 81-м году жизни, он двое суток пролежал в коме, его жизнедеятельность поддерживали аппараты – он был подключен к искусственной вентиляции легких. Из комы исполнитель так и не вышел.

Ранее стало известно, что с Иосифом Кобзоном прощались дважды: СМИ узнали, как прошло тайное прощание с мэтром в стиле "Крестного отца".