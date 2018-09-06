Умер голливудский актер Берт Рейнольдс

Берт Рейнольдс / Film.ru

Легенда семидесятых и восьмидесятых, знаменитый голливудский актер Берт "Бадди" Рейнольдс скончался 6 сентября во Флориде на 83-м году жизни, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его агента Эрика Критцера.

Причиной смерти актера стал сердечный приступ - его доставили в больницу с остановкой сердца. У Берта Рейнольдса всю жизнь были большие проблемы с сердцем, а в 2010 году он перенес сложную операцию.

Рейнолдс был одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Он обладатель двух премий "Золотой глобус" и премии "Эмми", а также номинант на "Оскар".

Актер наиболее известен по главной роли в трилогии "Полицейский и бандит". Кроме того, он снялся в таких фильмах, как "Ночи в стиле буги", "Все, что вы всегда хотели знать о сексе, но боялись спросить", "Время бешеных псов" и др.

Напомним, ранее в США скончался актер, сыгравший в фильме "Терминатор".