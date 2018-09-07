Коллективная нагота: Алексей Панин поделился новым голым фото

Артист позировал без одежды на отдыхе в Крыму.
Известный своими эпатажными выходками российский актер Алексей Панин шокировал подписчиков новым фото в стиле ню.
На снимке, который артист выложил на своей странице в Instagram, Панин позировал в клмпании обнаженных девушек без одежды на отдыхе в Крыму: актер оголился на нудистском пляже в Симеизе.
"Коллективное творчество", - подписал снимок артист.
Возможность комментировать фото артист отключил, и пользователи не смогли высказаться по поводу нового снимка Панина.
Ранее Алексей Панин оскандалился на похоронах Кобзона.