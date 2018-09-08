Скандальная порноактриса и звезда реалити-шоу устроила голую фотосессию на пляже: опубликованы фото

Фарра Абрахам решила выгулять свой бюст и ягодицы на песочке в Коста-Рике.
Американская порноактриса и звезда реалити-шоу 16 and Pregnant Фарра Абрахам устроила себе нудистский отдых на пляже в Коста-Рике.
Женщина в деланном смущении прикрывала от папарацци свои интимные места и загорала на песке.
К слову, ранее Абрахам неоднократно признавалась, что своей пышнейшей "пятой точке" она обязана пластическим хирургам-кудесникам.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Абрахам раздумывает завязать с порно и уйти в рестлинг.