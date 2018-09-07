Звезда "50 оттенков серого" засветила грудь в откровенном наряде

Знаменитость показала, что надела платье без нижнего белья.
Известная британская певица Рита Ора, которая сыграла роль сестры Кристиана Грея в фильме "50 оттенков серого", появилась на афтепати премии GQ Men Of The Year в пикантном наряде.
Папарацции засняли Ору, когда она подходила к месту проведения афтепати – артистка была одета в черное длинное платье, которое просвещалось под вспышками фотографов, и под которым не было белья.
Ора не пыталась прикрыть грудь, лишь поддерживала платье, чтобы оно не сползло, и ее грудь полностью не оголилась.
Ранее Рита Ора засветила соски в прозрачной блузке.