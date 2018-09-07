"Ух, какая жопа!": Надя Дорофеева взволновала фанатов сексуальной позой

Надя Дорофеева позировала в откровенном образе / instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева разгорячила фанатов пикантным фото в купальнике.

Певица на своей странице в Instagram поделилась снимком, на котором она запечатлена в черном купальнике и в пикантной позе, опираясь упругими ягодицами о стену.

"Жена Вовы Дантеса", - подписала снимок Дорофеева.

Подписчики по-разному отреагировали на такое сексуально фото: одни позавидовали ее супругу Владимиру Дантесу, и попросили чаще выкладывать подобные снимки, другие же пристыдили артистку, считая, что в статусе жены ей стоит вести себя скромнее.

"Уххх, аппетитно как", "Надя, у вас самая красивая попа", "Муж не позволил бы возлюбленной, дорогой жене так ж*пу рекламировать... Простите за прямоту!", "Крутая попа, повезло Вове", "Хороша жопа", "Ух, какая жопа!", - писали юзеры.

Ранее Надя Дорофеева покрасовалась фигурой в купальнике.