"Грудь красивая": Анна Семенович в халатике покрасовалась в сексуальной позе

Анна Семенович позировала в халатике / instagram.com/ann_semenovich

Российская фигуристка, актриса, телеведущая, певица, бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена в халатике в соблазнительной позе.

Снимок был сделан в столице РФ Москве, говорится на странице артистки в Instagram.

"Вижу цель, не вижу препятствий", — подписала снимок исполнительница.

Фото за день собрало более 100 тысяч лайков, его по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"У нее грудь красивая, остальное — ерунда", — считает edikmodrich10. "Уууууух, огонь", — написала olesyala. "Ножки — номер один", — поделился мнением leha26ru.

Анна Семенович позировала в халатике / Скриншот с instagram.com/ann_semenovich

Ранее стало известно, что Анна Семенович попала в раздел "Чистилище" сайта "Миротворец" из-за посещения захваченного Россией Крыма, а также участия в пропагандистских мероприятиях на подконтрольной боевикам части Донбасса.