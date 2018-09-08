"Дикая кошка!": Надежда Мейхер взволновала подписчиков пикантным фото

Надежда Мейхер поделилась пикантным фото / instagram.com/nadyameiher

Украинская певица Надежда Мейхер-Грановская, которая поразила фанатов новым имиджем - остригла свои роскошные волосы под каре и сделала челку, поделилась чувственным фото.

На своей странице Instagram певица опубликовала снимок, на котором она запечатлена в золотистом облегающем платье и черных босоножках. Артистка приняла позу, чтобы продемонстрировать свои аппетитные ноги, и случайно засветила нижнее белье.

Подписчики восхитились таким жарким снимком, и засыпали артистку комплиментами.

"Естественно и божественно красиво", "Какое фото горячее, побольше бы таких", "Ножки супер!", "Хороша чертовка", "Дикая кошка! Грациозная, красивая, браво!", - расхваливали подписчики.

Ранее Надежда Мейхер засветила нижнее белье в откровенном наряде.