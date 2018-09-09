"Красотка с длиннющими ножками": Ксения Собчак вызвала ажиотаж снимком на яхте

Ксения Собчак поделилась фото с отдыха / instagram.com/xenia_sobchak

Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак поделилась снимком с отдыха, который вызвал ажиотаж среди подписчиков.

На странице политика в Instagram появилось фото, на котором Собчак запечатлена на яхте в красном купальнике и белой накидке в красный горох.

"Далее лето - только за деньги", - написала Собчак.

Подписчики ведущей расхвалили ее образ, и сделали десятки комплиментов о ее стройных ногах.

"Знойная красотка с длиннющими ножками!", "Чудные ножки...", "Ксюша, ножки просто класс!", "Хороший фотограф может из любой страшилки сделает длинноногую красотку", - писали юзеры.

Ранее Ксения Собчак отреагировала на критику со стороны Лимонова стебным видео.