"Классная попка!": экс-"ВИА Гра" показала аппетитные формы в бикини

Татьяна Котова показала аппетитную фигуру / instagram.com/kottova

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Татьяна Котова похвасталась перед фанатами соблазнительной фигурой.

Певица поделилась фото в Instagram, на которых она позирует на отдыхе в Черногории в купальниках, акцентируя внимание на аппетитных ягодицах и пышной груди.

"Открыла для себя потрясающий отель и страну Черногорию. Впервые тут, и в полном ощущении гармонии. Климат, еда, люди, горы, море - все здесь радует, удивляет, покоряет, и я счастливааааааа", - поделилась впечатлениями знаменитость.

Подписчики Котовой расхвалили ее формы, оставив сотни комплиментов.

"Классная попка!", "Шикарная киска! Ножки огонь!", "Татьяна, какая же Вы роскошная женщина!", "Мощная фигура!", - расхваливали поклонники.

Ранее Татьяна Котова показала пикантный снимок без белья.