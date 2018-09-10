"Ну и мышцы, красотка!": солистка "ВИА Гры" восхитила фанатов точеной фигурой

Эрика Герцег показала стройную фигуру / Instagram

Солистка группы "ВИА Гра" Эрика Герцег поделилась с подписчиками фото и видео с отдыха в Турции.

На своей странице в Instagram певица поделилась соблазнительным видео – она запечатлена в черном купальнике, демонстрируя стройную фигуру.

Подписчики восхитились точеными формами артистки, засыпав ее комплиментами.

"Ну и мышцы, красотка!", "Просто бомба", "Супер форма, ты идеальная", "Шикарное тело", - расхваливали поклонники.

Ранее Эрика Герцег похвасталась стройными ногами.