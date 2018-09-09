"Какие милые обнимашечки с маленькой": Светлана Лобода поделилась странным фото

Светлана Лобода опубликовала странное фото / instagram.com/lobodaofficial

Украинская поп-певица Светлана Лобода выложила в Сеть черно-белую фотографию, на которой запечатлена полулежа в кресле с накрытым одеялом лицом, в центре внимания оказались ее обнаженные ноги.

Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, за четыре часа он собрал более 47 тысяч лайков.

Пользователи предположили, что под одеялом Лобода обнимает свою маленькую дочь — Тильду.

"Доброе утро", — подписала фото исполнительница.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Какие милые обнимашечки с маленькой, муси-пуси)))", — поделилась мнением elena76437. "Это же Лобажопава", — пошутила alina.no221108. "Лучшая", — считает antisstress.

Светлана Лобода опубликовала странное фото / Скриншот с instagram.com/lobodaofficial

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода во второй раз стала мамой, она снова родила девочку и назвала ее Тильда. СМИ писали, что отцом малышки является солист культовой немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.