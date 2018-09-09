"Попа, как у Ким": Каменских заинтриговала новой песней

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

Популярная украинская певица Настя Каменских анонсировала выход новой песни в стиле рэп и поделилась своими планами.

"Я записывала песню. У меня есть мечта. Я всегда мечтала о "Грэмми" и очень хочу в этом направлении развиваться. Во-первых, мы договорились с Потапом, что у нас дуэтная пауза. А это уже большой шаг, потому что "Грэмми", я хотела получить все же сама. А сейчас я сделала еще рэп-песню под названием "Попа, как у Ким". Поэтому у меня очень много планов", - рассказала Каменских.

По ее словам, запись проходила во время длительного пребывания певицы в Калифорнии, сообщает "Светская жизнь".

Она также рассказал, почему в последнее время в соцсетях певицы появляются фотографии, на которых Настя демонстрирует свои ягодицы: "У каждого человека есть выбор, ты можешь или смотреть, или не смотреть. Никто тебя не заставляет. Я выкладываю свои прелести, потому что я молодая, красивая, хорошая. И мне кажется, что лет в 60 я такие фотографии уже никому не покажу".

Каменских также рассказала о своем отдыхе в Италии, где также оказался Потап.

"Был не только Потап, мы ехали с друзьями. Это был самый вкусный отдых, самый смешной мой отдых, потому что мы только смеялись и ели", - призналась певица.

Напомним, ранее Каменских оголила пышные формы и сопроводила фото хештегом "попа как у Ким".