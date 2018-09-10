Обнаженное плечо, видна часть груди. Американская модель показала фото в платье-карандаш

10 сентября 2018, 09:25

Снимки, опубликованные девушкой в соцсети, собрали сотни тысяч лайков.

Эмили Ратаковски позировала в платье-карандаш
Эмили Ратаковски покрасовалась в платье-карандаш / instagram.com/emrata

Известная американская модель Эмили Ратаковски выложила в Сеть фотографии, на которых запечатлена в коротком платье-карандаш.

Снимки были сделаны в американском Нью-Йорке, говорится на странице манекенщицы в  Instagram.

Девушка позировала в черном платье с расстегнутыми пуговицами в районе декольте. На фото модель запечатлена с обнаженным плечом, также видна часть ее груди. 

Снимки за 11 часов собрали более 696 тысяч лайков, их по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Лучшая", — поделилась мнением leslie_f_close. "Круто", —  считает noel_castro_p. "Малышка", — написал geovanni_molina.

Эмили Ратаковски позировала в платье-карандаш
Эмили Ратаковски покрасовалась в платье-карандаш / Скриншот с instagram.com/emrata

Ранее Эмили Ратаковски поделилась в соцсети пикантными снимками с пляжа — модель позировала в сексапильном купальнике с леопардовым принтом, который еле удерживал ее прелести.

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платье Эмили Ратажковски
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