Обнаженное плечо, видна часть груди. Американская модель показала фото в платье-карандаш

Снимки, опубликованные девушкой в соцсети, собрали сотни тысяч лайков.
Известная американская модель Эмили Ратаковски выложила в Сеть фотографии, на которых запечатлена в коротком платье-карандаш.
Снимки были сделаны в американском Нью-Йорке, говорится на странице манекенщицы в Instagram.
Девушка позировала в черном платье с расстегнутыми пуговицами в районе декольте. На фото модель запечатлена с обнаженным плечом, также видна часть ее груди.
Снимки за 11 часов собрали более 696 тысяч лайков, их по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Лучшая", — поделилась мнением leslie_f_close. "Круто", — считает noel_castro_p. "Малышка", — написал geovanni_molina.
Ранее Эмили Ратаковски поделилась в соцсети пикантными снимками с пляжа — модель позировала в сексапильном купальнике с леопардовым принтом, который еле удерживал ее прелести.