Обнаженное плечо, видна часть груди. Американская модель показала фото в платье-карандаш

Эмили Ратаковски покрасовалась в платье-карандаш / instagram.com/emrata

Известная американская модель Эмили Ратаковски выложила в Сеть фотографии, на которых запечатлена в коротком платье-карандаш.

Снимки были сделаны в американском Нью-Йорке, говорится на странице манекенщицы в Instagram.

Девушка позировала в черном платье с расстегнутыми пуговицами в районе декольте. На фото модель запечатлена с обнаженным плечом, также видна часть ее груди.

Снимки за 11 часов собрали более 696 тысяч лайков, их по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Лучшая", — поделилась мнением leslie_f_close. "Круто", — считает noel_castro_p. "Малышка", — написал geovanni_molina.

Эмили Ратаковски покрасовалась в платье-карандаш / Скриншот с instagram.com/emrata

Ранее Эмили Ратаковски поделилась в соцсети пикантными снимками с пляжа — модель позировала в сексапильном купальнике с леопардовым принтом, который еле удерживал ее прелести.