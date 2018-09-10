Соски - на волю. Голливудская актриса "засветила" грудь в откровенном платье: опубликовано фото



В США известная актриса Эмбер Херд, бывшая супруга легенды Голливуда Джонни Деппа, пришла на презентацию своего очередного фильма в крайне смелом наряде и, вдобавок, не надела бюстгальтер.

Девушка исполнила роль в фильме "Ее запах". Постановщиком картины выступил режиссер Алекс Росс Перри, известный по фильмам "Шестой год" и "Королева Земли" со своим участием "Ее запах". Сквозь длинное платье светлого оттенка очень откровенно проступили соски Херд.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Джонни Депп во время брака избивал Херд, а позже утверждал, что актриса подкладывала ему в кровать свои фекалии.