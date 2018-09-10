Супермодель Ратаковски смело "светанула" грудью ради рекламы: опубликованы фото

Эмили Ратаковски/ Instagram

Американская супермодель Эмили Ратаковски, которая известна практически полным отсутствием стеснительности, снялась в откровенной рекламной фотосессии.

Девушка стала лицом парфюмов под брендом известной компании Paco Rabanne, который получил название Pure XS. Один из таких рекламных снимков Ратаковски опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

На фото девушка сидит на кресле в полуголом виде и кокетливо прикрывает обнаженную грудь рукой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ратаковски показала откровенный снимок в платье-"карандаш", а также похвасталась попой во время плавания на гидроцикле.