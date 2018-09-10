Супермодель Белла Хадид выставила напоказ груди-"дыньки" и нижнее белье: опубликованы фото

Белла Хадид / Instagram

Известная американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фото, сделанные в рамках "Недели высокой моды" в Нью-Йорке.

На них девушка позировала перед объективами фотографов в откровенно-прозрачном наряде. Груди девушки были туго сдавлены корсетом. Кроме того, все желающие могли увидеть, что Хадид надела трусы телесного цвета.



Напомним, ранее Хадид снялась в откровенной фотосессии от Vogue, а также порадовала фанатов обнаженным снимком в головном уборе.