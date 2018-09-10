Супермодель Белла Хадид выставила напоказ груди-"дыньки" и нижнее белье: опубликованы фото

10 сентября 2018, 15:33

Девушка власть напозировалась перед фотографами в Нью-Йорке.

Белла Хадид / Instagram

Известная американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram фото, сделанные в рамках  "Недели высокой моды" в Нью-Йорке.

На них девушка позировала перед объективами фотографов в откровенно-прозрачном наряде. Груди девушки были туго сдавлены корсетом. Кроме того, все желающие могли увидеть, что Хадид надела трусы телесного цвета.
 

Напомним, ранее Хадид снялась в откровенной фотосессии от Vogue, а также порадовала фанатов обнаженным снимком в головном уборе.

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США модель Instagram Нью-Йорк Неделя моды Белла Хадид
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