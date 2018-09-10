Оля Полякова на "Танцах со звездами" покрасовалась в 12 образах, опубликовано фото

Оля Полякова на "Танцах со звездами" позировала в 12 образах / УНИАН

Украинская певица Оля Полякова в третьем выпуске пятого сезона шоу "Танцы со звездами" была ведущей звездного балкона и сменила 12 образов.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, за пять часов он собрал почти 13 тысяч лайков.

"Я вчера сменила 12 образов! Сказать, что это было сложно, ничего не сказать, но у меня роскошная команда! Спасибо вам, друзья!", — подписала фото артистка.

На снимке Полякова, в частности, запечатлена в разных платьях, париках и с искусственным ирокезом. Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.

"Во всех образах была шикарна", — написала nati_zayka. "Оля, ты супер во всех нарядах!!!", — поделилась мнением innanovikova4. "Умничка!", — считает olechka____leonova.

Оля Полякова на "Танцах со звездами" позировала в 12 образах / instagram.com/polyakovamusic

Ранее Оля Полякова в соцсети опубликовала фотоколлаж, на котором сравнила себя и свою 13-летнюю дочь Машу. Некоторые подписчики написали, что девочка "толстая". Позже певица гневно отреагировала на критику.