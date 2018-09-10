Порноактриса из Польши побаловалась в бассейне и "засветила" грудь с ягодицами: опубликованы фото

Известная итальянская порноактриса польского происхождения Аманда Фокс опубликовала очередную порцию горячих и откровенных фото.

На свою страницу в Instagram она выложила несколько снимков, сделанных очевидно, в какой-то жаркой и тропической стране. Фокс с удовольствием плескалась в бассейне, одетая в очень откровенный купальник желто-салатового цвета. Порноактриса принимали различные соблазнительные позы, чтобы все ее подписчики и фанаты могли оценить ее грудь и ягодицы, а также прочие изгибы ее обильно татуированного тела.

Напомним, ранее Фокс хвасталась сексуальными снимком в бикини, а также "перчинкой" на ягодице.