Леди Гага "сверкнула" прелестями в элегантной и откровенной фотосессии

Популярная и эпатажная американская поп-исполнительница Леди Гага снялась в откровенной и изысканной фотосессии для легендарного глянцевого журнала Vogue.

Певица под присмотром стилистов примерила на себя несколько сдержанных, с одной стороны, образов, а с другой − очень сексуальных. Специально для фотосессии вещи из своих новых коллекций предоставили бренды Givenchy, Chanel, Oscar de la Renta и Wolford.

К слову, автором проекта стал дуэт фотографов, работающих под псевдонимами Inez и Vinoodh.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Леди Гага "засветила" ягодицы в мокром прозрачным платье.