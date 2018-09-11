"Старовата для своих лет": Поклонники Лободы не особо оценили ее новое платье

Лобода показалась в новом дорогом платье - но некоторые поклонники нашли его странным / instagram.com/lobodaofficial

Скандальная украинская певица Светлана Лобода продемонстрировала на российском музыкальном конкурсе "Новая волна" обновку - Светлана появилась на фестивале в необычном платье цвета "электрик".

Наряд, вышедший из известного модного дома Gucci, обошелся певице не менее, чем в 4 тысячи евро, фотографию исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.

Впрочем, не всем поклонникам певицы ее новый наряд понравился - о чем фанаты немедленно сообщили в комментариях.

"Старовата для своих лет выглядит, и это с учетом всех технологий", "Что-то ты из этого платья не вылазишь", "Такой шл*хе надо еб***ник разбить" , "Ноги длинные, но платье не очень", "Я так понимаю, чем нелепее наряд, тем Лобода и привлекательней!", "Платье театральная портьера.. ноги идеальные", - написали пользователи под фотографией.

Ранее сообщалось, что Светлана Лобода во второй раз стала мамой, она снова родила девочку и назвала ее Тильда. СМИ писали, что отцом малышки является солист культовой немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.