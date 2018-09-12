"Стремная *опа". Ксения Собчак поделилась архивным сексуальным фото для глянца

Ксения Собчак опубликовала старый соблазнительный снимок для глянца / instagram.com/xenia_sobchak

Бывший кандидат в президенты РФ, телеведущая Ксения Собчак выложила в Сеть архивную черно-белую фотографию в белье и в чулках, сделанную для российского глянцевого журнала Vogue.

Сексуальный снимок ведущая опубликовала на своей странице в Instagram, за 12 часов он собрал более 57 тысяч лайков.

"Нашла тут в архиве. Для любителей ЧБ. Разбивая вдребезги…", — подписала фото политик.

Снимок по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Какая стремная *опа.... как у сутулой собаки.... извиняюсь, конечно", — поделилась мнением dorofeevamarina948. "Красотка. Всегда так ходи", — написала lilo9945. "Очень сексуальная", — считает sergei.3577.

Ксения Собчак опубликовала старый соблазнительный снимок для глянца / instagram.com/xenia_sobchak

Напомним, Ксения Собчак замужем за российским актером, режиссером-постановщиком Максимом Виторганом, пара воспитывает сына Платона. Жена российского рэпера Тимура Кузьминых, который выступает под псевдонимом Dino MC 47, дизайнер Марина Кузьминых (более известна как Мишаня Мишина) подтвердила, что телеведущая снова беременна.