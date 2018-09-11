Ким Кардашьян позировала голой, опубликовано фото

Ким Кардашьян-Уэст cфотографировалась обнаженной / instagram.com/kimkardashian

Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашьян-Уэст выложила в Сеть фотографию, на которой запечатлена голой, но интимные части тела прикрыла цветками вишни.

Фото было сделано для рекламы новой бьюти-линейки артистки — Cherry Blossom Collection, говорится на странице Кардашьян в Instagram.

Снимок сделал фотограф и художник из Нью-Йорка Грег Свейлс. Фото за 16 часов собрало более 3 миллионов 500 тысяч лайков.

Ким Кардашьян-Уэст cфотографировалась обнаженной / Скриншот с instagram.com/kimkardashian

Ранее поклонники заметили, что на снимке, который Ким Кардашьян-Уэст выставила на своей странице в соцсети, есть следы использования графического редактора, и высмеяли артистку за нелепый фотошоп.