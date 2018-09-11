Супермодели и "ангелы" Victoria's Secret снялись обнаженными для альбома: опубликованы фото

В лофте Stephan Weiss Studio в Нью-Йорке (США) прошла презентация фотоальбома известного фотографа Рассела Джеймса.

Издание получило название Angels и содержит в себе обнаженные фото супермоделей, а также девушек−"ангелов" популярного бренда "люксового" женского белья Victoria's Secret.

Некоторые из героинь фотоальбомы лично посетили выставку. В их числе были такие известные бывшие и нынешние звезды подиума −Синди Кроуфорд, Кендисс Свейнпол, Адриана Лима, Алессандра Амбросио, Кендалл Дженнер, Изабель Фонтана, Тони Гарн, Палвин, Эльза Хоск, Ясмин Тукс, Сара Сампаю, Роме Сторидж, Лаис Риберо, Джозефин Скривер.

Напомним, ранее в Сети появился рейтинг самых дорогих бикини-моделей в Instagram.