Супермодель Ирина Шейк засветила крутой изгиб бедра и откровенные трусы: опубликованы фото

Известная супермодель Ирина Шейк (настоящая фамилия: Шейхалимова − "Главред") посетила премию Daily Front Row 2018 Fashion Media Awards, которая прошла в Нью-Йорке (США).

Девушка, которая последние годы является подругой жизни звезды Голлливуда Брэдли Купера, пришла на мероприятие в компании другой супермодели − Джиджи Хадид.

Шейк уже привычно позировала перед объективами фотоаппаратов, облаченная в золотистое платье, а также демонстрировала всем желающим изгиб своего крутого бедра и откровенное нижнее белье.

Читайте такжеИрина Шейк в прозрачном боди засветила грудьКроме нее, на красной дорожке позировали модели и светские львицы Девон Виндзор, Тейлор Гилл, Сейлор-Бринкли Кук, Каручи Тран, а также звезда реалити-шоу America's Next Top Model Винни Харлоу.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Шейк снялась для глянца без макияжа и укладки, а также хвасталась аппетитными ягодица в купальнике.