Мила Йовович "засветила" свои прелести в откровенной фотосессии: опубликованы снимки

Голливудская актриса украино-черногорского происхождения Мила Йовович ("Пятый элемент", "Жанна д’Арк", франшиза "Обитель зла") снялась в откровенной фотосессии для французского глянцевого издания l'express Styles.

Первыми снимками актриса поделилась с подписчиками своей страницы в соцсети Instagram.

Йовович, очевидно, всласть напозировалась в колготах, через которые явно просвечивалось нижнее белье. Для завершения образа роковой соблазнительницы она надела полупрозрачную кофту и пренебрегла лифчиком, кружевное белье и гольфы.

Автором фотосессии выступил известный фотограф и давний приятель актрисы − Дрю Джарретт.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Йовович опубликовала фото без косметики, а также похвасталась урожаем.