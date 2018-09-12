Обнаженная верхом на коне: в Сеть слили голые фото Кендалл Дженнер

Голые фото известной американской модели Кендалл Дженнер попали в Сеть.

Откровенные снимки, на которых модель запечатлена полностью голышом верхом на коне, бегая на пляже, и в воде, появились в Telegram-канал Super.

"Целый фотосет с абсолютно обнаженной моделью из неопубликованной книги фотографа Рассела Джеймса оказались в Сети, однако потом были удалены. Мы успели скачать горячие фотки специально для вас", - сказано в сообщении.

Ранее супермодели и "ангелы" Victoria's Secret снялись обнаженными для альбома: опубликованы фото.