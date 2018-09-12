Экс-"Мисс Вселенная" едва прикрыла интимные места в новой "горячей" фотосессии

Девушке, должно быть, стоит "набить" себе новую татуировку с девизом "Долой стыд".
Известная модель и обладательница титула "Мисс Вселенная-2012" Оливия Калпо отснялась в очередной откровенной фотосессии для глянца Modeliste Magazine.
Девушка принимала "горячие" позы в различных нарядах, в том числе и латексном купальнике – настолько откровенном, что он едва прикрывал ее тщательно эпилированную вагину.
Сама Калпо, к слову, свой модным стиль называет "классическим со щепоткой современных трендов". Причем девушка не считает его слишком откровенным и очень-очень любит в себе тягу к постоянными экспериментам (в том числе и в постели).
Напомним, ранее сообщение супермодели и "ангелы" Victoria's Secret снялись обнаженными для альбома.